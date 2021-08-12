Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В очередной раз из-за шторма отдыхающие в лодке на Бухтарминском водохранилище не смогли вернуться на берег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Сегодня рано утром в районе базы отдыха Аюда Бухтарминского водохранилища трое отдыхающих и один ребенок уплыли на лодке. Резко погода поменялась, начался шторм.
Самостоятельно они не смогли вернуться на берег и обратились за помощью в службу «112». Исполняющий обязанности начальника ОЧС Уланского района Ержан Жанузаков оперативно оповестил администрацию базы отдыха, которые направили на место происшествия 2-х спасателей, работающих на данной базе.
На моторной лодке Алексей Аммас и Аммас Александр добрались до «горе-путешественников» и благополучно всех доставили на берег. Во время оказанная помощь помогла избежать несчастного случая.
Отметим, что ДЧС ВКО заблаговременно оповещал о предстоящем шторме.
Напомним, ранее в районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища, из-за сильного ветра перевернулась резиновая лодка с людьми.
В департаменте напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоемах. Обязательно надевать спасательные жилеты, если вы находитесь в лодке, не перегружать плавсредство и не выходить на водоемы в непогоду и при сильном ветре.
При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
- Целая волна наводнений обрушилась на Турцию: есть жертва и раненые
- Лесной пожар продолжает бушевать в Калифорнии: разрушено более тысячи зданий
- На Камчатке упал вертолет с туристами
- Наркотики в багажнике авто обнаружили полицейские Семея
- Казахстанские вертолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров
- Проект по развитию сельского туризма стартует в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана