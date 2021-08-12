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Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО

12 Августа 2021 12:07
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Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В очередной раз из-за шторма отдыхающие в лодке на Бухтарминском водохранилище не смогли вернуться на берег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Сегодня рано утром в районе базы отдыха Аюда Бухтарминского водохранилища трое отдыхающих и один ребенок уплыли на лодке. Резко погода поменялась, начался шторм.

Самостоятельно они не смогли вернуться на берег и обратились за помощью в службу «112». Исполняющий обязанности начальника ОЧС Уланского района Ержан Жанузаков оперативно оповестил администрацию базы отдыха, которые направили на место происшествия 2-х спасателей, работающих на данной базе.

На моторной лодке Алексей Аммас и Аммас Александр добрались до «горе-путешественников» и благополучно всех доставили на берег. Во время оказанная помощь помогла избежать несчастного случая.

Отметим, что ДЧС ВКО заблаговременно оповещал о предстоящем шторме.

Напомним, ранее в районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища, из-за сильного ветра перевернулась резиновая лодка с людьми.

В департаменте напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоемах. Обязательно надевать спасательные жилеты, если вы находитесь в лодке, не перегружать плавсредство и не выходить на водоемы в непогоду и при сильном ветре.

При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
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