Из-за схода грузовых вагонов в Жамбылской области задерживаются 5 пассажирских поездов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Грузовой состав сошел с рельсов в Жамбылской области, передает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

В Жамбылской области 31 июля 2018 года в 8 часов 5 минут при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты - Шыганак, перегона Кашкентениз - Жастар произошёл сход грузовых вагонов.

Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы 28 вагона №55195382, собственник ТОО «ИСТКОМТРАНС».

Вагоны построены 29 июля 2009 года заводом №1276 ОАО «АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ», клеймо №1291 2009 года выпуска, боковая рама №16902.

Задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сарышаган.

Задержано 5 пассажирских поездов. Ориентировочное время открытия движения 18 часов 00 минут Астанинского времени. Пострадавших нет.

В установленном законодательством порядке весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.

В АО «НК «ҚТЖ» создана специальная комиссия по расследованию данного случая.