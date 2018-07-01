Из-за схода грузовых вагонов в Жамбылской области задерживаются 5 пассажирских поездов
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Грузовой состав сошел с рельсов в Жамбылской области, передает пресс-служба АО «НК «КТЖ».
В Жамбылской области 31 июля 2018 года в 8 часов 5 минут при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты - Шыганак, перегона Кашкентениз - Жастар произошёл сход грузовых вагонов.
Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы 28 вагона №55195382, собственник ТОО «ИСТКОМТРАНС».
Вагоны построены 29 июля 2009 года заводом №1276 ОАО «АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ», клеймо №1291 2009 года выпуска, боковая рама №16902.
Задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сарышаган.
Задержано 5 пассажирских поездов. Ориентировочное время открытия движения 18 часов 00 минут Астанинского времени. Пострадавших нет.
В установленном законодательством порядке весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.
В АО «НК «ҚТЖ» создана специальная комиссия по расследованию данного случая.
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