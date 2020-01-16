Из-за сгоревшей стиральной машины пришлось эвакуировать жильцов дома в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске эвакуировали жителей одного из домов из-за загоревшейся стиральной машины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что сегодня, 8 часов утра вспыхнул пожар в многоэтажке по проспекту Победы. Выяснилось, что квартире на 7-ом этаже в ванной комнате внезапно запылала стиральная машина. В целях безопасности пожарными из задымленного подъезда пришлось эвакуировать шесть человек.

«Горели сгораемые детали стиральной машины на площади 1 кв. метр. По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования», - пояснили в УЧС.

Еще один пожар произошел накануне ночью в Усть-Каменогорске. По улице Александра Затаевича в жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли на площади 15 кв.метров. По причине пожара отрабатываются версия – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

Спасатели УЧС города Усть-Каменогорска напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, проявлять бдительность и прочищать дымоходы не менее одного раза в два месяца, устранять трещины, устанавливать предтопочные листы. При эксплуатации электроприборов не включать в одну сеть сразу несколько приборов, проверить розетки и проводку, устранить все неполадки.





Фото: УЧС г. Усть-Каменогорска



