Из-за роста заболеваемости КВИ решение принимать в классы по 25 учеников приостановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в школах Алматы не будут заполнять классы до 25 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы отмечали, что сейчас с 1 по 5 классы дети пошли по казахстанской программе обучения и по зарубежным программам с 1 по7 класс тоже пошли. В школах произошло увеличение заболеваемости. С открытием и увеличением заполняемости классов до 25 учащихся со 138 до 169 увеличилось. Поэтому на прошедшем заседании межведомственной комиссии город Алматы попросил не присоединяться к этому требованию Министерства образования по наполняемости в классе до 25 человек. Мы приостановили это. Ядумаю, что это правильное решение», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-встречи с предпринимателями по разъяснению нового постановления.

Напомним, вчера было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы.