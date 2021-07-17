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    19:40, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Из-за роста заболеваемости COVID-19 развернуты дополнительные инфекционные койки в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за роста заболеваемости COVID-19 развернуты дополнительные инфекционные койки в Павлодаре. Занятость коечного фонда в регионе составляет около 40%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    На стационарном лечении находятся 785 пациентов, из них 53 – в реанимации.
    Как сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения области Айдар Ситказинов, в Павлодаре развернуты дополнительные инфекционные госпитали: 210 коек в городской больнице №3, из которых 30 реанимационных, 150 – в областном центре детской реабилитации в Зеленой Роще, его запускают сегодня.
    «Все оснащение, в том числе и кислородное оборудование, а также медицинский персонал в достаточном количестве, – заверил спикер. – Все стационары располагают 45-дневным резервом препаратов».

    Кроме того, работают 166 мобильных бригад.
    44 ребенка проходят лечение от коронавируса в стационаре, еще 57 – амбулаторно.
    В реанимации находятся две женщины с большим сроком беременности.

    «У одной поражение легких более 50%, у второй свыше 60%, – рассказал Айдар Ситказинов. – Их состояние оценивается как средней степени тяжести, обе беременные находятся на неинвазивной вентиляции легких под наблюдением врачей».

    От 1800 до трех тысяч ПЦР-исследований проводят шесть лабораторий.
    Ранее в ведомстве говорили, что ситуация сейчас более сложная, чем в прошлом году. Из ста ежедневно поступающих в инфекционные стационары пациентов до десяти человек сразу попадают в реанимацию. Самому молодому пациенту в реанимации всего 25 лет.
    За последние сутки в Павлодарской области положительный ПЦР-тест получили 178 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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