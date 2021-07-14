Из-за роста больных КВИ инфекционный стационар пришлось открыть в Буландынском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Во все времена вспышки опасных болезней останавливались вакцинацией, просто раньше люди не имели соцсетей, чтобы получать столько информации и распространять фейки. Вакцинация на сегодняшний день остается единственным проверенным методом борьбы с распространением КВИ. Так считает заведующий поликлиники Буландынской районной больницы Кенжибулат Маулипбергенов. Врач рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», как идет вакцинация в Буландынском районе Акмолинской области.

«На сегодняшний день вакцинация просто необходима, ведь она остается единственным проверенным методом борьбы с распространением КВИ. Больше в мире ничего не придумали. Все знают, что в период 70-х годов были корь, краснуха, натуральная оспа, туберкулез, дифтерия - все эти болезни останавливали только вакцинацией. Просто в то время не было столько информации, как у нас есть сегодня в соцсетях. Согласно рекомендации ВОЗ, нужно, чтобы ревакцинировались 60% населения, чтобы выработался коллективный иммунитет. Иначе мы не остановим вирус, что доказывает мутационная форма дельта штамма, которая сейчас активировалась», - поделился медик.

По словам К. Маулипбергенова, в Буландынском районе изначально население шло на вакцинацию неохотно, но в результате информационно-разъяснительной работы на сегодняшний день отмечается рост желающих провакцинироваться.

«На сегодняшний день при плане в 12 тысяч человек уже привито 6 тысяч, что составляет 40% по району. Это ежедневная кропотливая работа. Каждую неделю мы выезжаем в организации, у нас идет разъяснительная работа среди населения, работаем и через соцсети», - добавил собеседник.

В Буландынском районе на сегодня работают три прививочных пункта, оснащенных морозильными камерами, в которых, согласно холодовой цепи, хранится вакцина. В Буланды также есть три бригады, а при необходимости создаются мобильные выездные бригады для вакцинации сотрудников предприятий.

«Прививаться необходимо, мы видим, что сейчас идет очень большой рост заболевших. По району это привело даже к тому, что мы создали инфекционный стационар на 50 коек. У нас в прошлом году был провизорный стационар. Но в связи с большим ростом областной центр не справляется и не принимают наших больных. Приказом облуправления на базе санатория мы создали инфекционный стационар на 50 мест. Сейчас он заполнен на 50%, но это только за два дня. Прогнозы пока неутешительные, если смотреть, что ежедневно у нас идет очень много вызовов. Из 30 вызовов 80% - температурящие, а из них 80-90% оказываются положительные на КВИ», - пояснил К. Маулипбергенов.

Сам врач связывает рост заболевания с несколькими факторами, и прежде всего – с несоблюдением гражданами карантинных мер.

«Сказывается и расположение рядом курорта Борового и столицы, у нас идет большая миграция из Нур-Султана, ведь мы приграничные районы столицы. Ну и самое важное – жителям района нужно подойти более осознанно к вакцинации, ведь от этого зависит здоровье и даже жизнь не только их самих, но окружающих людей», - резюмировал К. Маулипбергенов.