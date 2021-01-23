Из-за резкого ухудшения погоды трассы Жамбылской области могут закрыть

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Резкие перепады погоды затрудняют движения автотранспорта на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что накануне, 21 января, по области была плюсовая температура (в Таразе +12), однако в тот же день было опубликовано штормовое предупреждение. 22 января Департамент по ЧС Жамбылской области разослал СМС-сообщение о закрытии на территории региона трассы республиканского значения Алматы – Ташкент из-за сильной метели до 20 м/с.

«22 января в 7 часов 20 минут в связи с резким ухудшением погодных условий, то есть снижением возможности движения на дороге от сильного ветра, на участке трассы республиканского значения Алматы - Ташкент от села Айша-биби до границы с Туркестанской областью дорога была перекрыта для всех видов автотранспорта. Кроме того, за 8 часов 45 минут по этой же причине была перекрыта дорога в направлении Тараз – Каратау – Жанатас», - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

В Жуалынском районе 22 января с 07:20 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент (533 - 593 км, от села Айша-биби до границы Туркестанской области).

В Таласском и Сарысуском районах с 08:45 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, нулевая видимость) закрыто движение на участке автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент (0 - 140 км) для всех видов автотранспорта.

На двух участках автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент - Термез Кордайского района с 13:00 из-за сильного ветра, снегопада, плохой видимости было закрыто движение для всех видов автотранспорта. Это участок 159 – 239 км (новый перевал Кордай, от села Кенен до села Кайнар) и участок 160 – 212 км (старый перевал Кордай, от села Кенен до села Кордай).

«На данный момент в Кордае открыта старая дорога, по которой пропускают группами. Открыли дороги в Таласском районе», - пояснила руководитель пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

По состоянию на 21:00 22.01.2021 трассы на территории Жамбылской области закрыты в Жуалынском районе от поста «Айша-биби» до границы Туркестанской области.

Водителей просят следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов, соблюдать рекомендации спасателей. В случае необходимости звонить на номер службы спасения 112, напомнили в ДЧС Жамбылской области.