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    21:39, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Из-за ремонта водопровода без воды остались жители нескольких районов Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вот уже несколько дней жители микрорайонов Сарыарка и Жайляу в Кокшетау живут без воды. Остальные кокшетауцы жалуются на отсутствие напора в вечернее время. Причины происходящего на брифинге озвучили заместитель акима города Кокшетау Бауржан Ерназаров и генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы» Ермек Умиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Б. Ерназарова, в штатном режиме водопотребление города Кокшетау осуществляется из двух источников водоснабжения - Чаглинского водохранилища (суточный водозабор – 15 тысяч куб. м) и кокшетауского группового водопровода (суточный водозабор из Сергеевского водохранилища – 20 тысяч куб. м). В общей сложности город нуждается в 35 тысячах куб.м воды.

    Так вышло, что 31 августа 2021 года РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» письмом уведомило своих потребителей, в том числе и ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы», о том, что 6 сентября текущего года сроком на 15 дней будет производиться планово-профилактический ремонт на кокшетауском групповом водопроводе. В связи с этим будет прекращена подача воды.

    «Принимая во внимание поступившую информацию и для стабильного обеспечения питьевой водой населения города Кокшетау, ГКП на ПХВ «Кокшетау су аранасы» обеспечило запас воды в существующие резервуары в объеме 48 тысяч куб. м. Принятые меры позволили с момента отключения подачи воды с кокшетауского группового водопровода 6 сентября до 10 сентября обеспечить стабильную подачу воды», - пояснил Б. Ерназаров.

    Сразу после отключения подачи воды с кокшетауского группового водопровода с 7 сентября по настоящее время предприятие увеличило объем подачи воды из Чаглинского водохранилища с 15 тысяч куб. м до 26 тысяч куб. м.

    «Было принято решение по ограничению промышленных предприятий, расположенных в Северной и Восточной промзонах, водой. Кроме того, из-за недостающего объема воды через насосные станции предприятие вынуждено ограничить водоснабжение в микрорайонах Жайляу и Сарыарка. В эти микрорайоны дважды в день организован подвоз воды», - отметил замакима города.

    Как пояснил Е. Умиргалиев, аналогичная ситуация складывается и в селе Красном Яре, который снабжается двумя источниками: скважины и развилка с Сергеевского водохранилища.

    «В целом, за исключением этих микрорайонов, в городе Кокшетау вода у всех есть, единственное – в вечернее время жалобы от жителей верхних этажей. Наши очистные сооружения стоят на возвышенности, вода в город подается самотечью, не запуская насосных станций. Но микрорайоны Сарыарка и Жайляу у нас обслуживаются насосными станциями второго подъема, поэтому возникли сложности и мы приняли решение ограничить их», - пояснил Е. Умиргалиев.

    Как заверили кокшетауцев спикеры, подача воды ожидается в пятницу ночью или в субботу днем, то есть 17-18 сентября.


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