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Из-за ремонта пути на сети КТЖ задерживаются некоторые поезда

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 17:17
Из-за ремонта пути на сети КТЖ задерживаются некоторые поезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности движения поездов АО «НК «ҚТЖ» стрелочные переводы на деревянных брусьях, а также дефектные, меняются на новые с железобетонным основанием. С начала ремонтно-путевых работ, которые стартовали 1 марта, уложено 359 новых стрелочных переводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТЖ.

«Сложный и трудоемкий процесс по укладке проводится в специально выделенное технологическое «окно» с применением кранов ЕДК, путевых дрезин и специализированной техники DESEС. После укладки проводятся выправочные работы и участок пути открывают для движения поездов с ограниченной скоростью – 25 км/ч. Это требуемые нормативы скорости после проведения ремонтных работ для обеспечения безопасности движения поездов. Скорость поездов повышается до нормативной после стабилизации балласта и повторной выправки пути», - пояснили в КТЖ.

По данным компании, всего до конца года предусмотрено заменить 634 комплекса стрелочных переводов, а также свыше 108 тыс. шпал.

«В целом, в 2023 году будет обновлено более 1,1 тыс. км железнодорожного пути. В связи с проведением плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры возможны задержки некоторых поездов», - дополнили в КТЖ.


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