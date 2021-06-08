Из-за ремонта путей нарушен график движения поездов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «ҚТЖ» сообщает, что в связи с проведением капитального ремонта железнодорожных путей наблюдаются нарушения в графике движения пассажирских поездов. Задержки пассажирских поездов связаны с плановыми работами по ремонту путей. Об этом передает МИА «Казинформ».

Модернизация железнодорожных путей началась в апреле. Она направлена на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. АО «НК «ҚТЖ» приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и сообщает, что будут предприняты все необходимые меры для скорейшего окончания работ.

«В соответствии с п.3 ст.80 Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» предусмотрена выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда Статья 80. Ответственность за нарушение сроков доставки пассажира, багажа, грузобагажа п. 3. За задержку отправления, а также за опоздание пассажирского поезда, перевозящего пассажира на железнодорожную станцию назначения, перевозчик уплачивает штраф пассажиру в размере трех процентов от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы. Сумма взысканного штрафа не может превышать стоимость проездного документа (билета). Уплата штрафа за опоздание пассажирского поезда производится по заявлению пассажира в соответствии с правилами перевозок.

Для получения компенсации пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на проездном документе (билете) обязательную отметку о времени задержки поезда. Далее пассажир с этим документом, а также документом, удостоверяющим личность, может обратиться в любую кассу АО «НК «ҚТЖ», чтобы получить положенную по закону компенсацию», - отметили в пресс-службе КТЖ.