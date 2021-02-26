Из-за ремонта на ТЭЦ-2 жители Темиртау остались без тепла в морозы

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Темиртау остались без тепла в морозы. Причиной тому назвали ремонт на ТЭЦ-2, которая снабжает город теплом. За причиненные неудобства аким города Темиртау Кайрат Бегимов принес извинения перед жителями. Специалисты обещают подключить два котла в 11:00 и в 13:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Кайрат Бегимов обратился к темиртаусцам с пояснением ситуации на странице в соцсетях.

«В связи с ремонтными работами на котельном оборудовании ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау«, теплоснабжение в город подается с пониженными параметрами. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме… От себя лично приношу извинения жителям города за сложившуюся ситуацию», - сообщил аким города Темиртау.

Также градоначальник сообщил, что для принятия заявок от жителей работает многоканальная линия «Окжетпес-Т» по телефонам (7213) 98-08-66 и 99-62-62. Аким города заверил, что потребителям будет произведен перерасчет квартплаты за отопление.

В Темиртау в четверг температура опустилась до -25 градусов, скорость ветра при этом достигает 18 метров в секунду.

С утра в акимате Темиртау сообщили о том, что температурный режим восстановят к обеду сегодняшнего дня.

«По состоянию на 07:00 часов 26 февраля на ТЭЦ-2 в работе 3 котла, ремонтные работы завершены на двух. Данные котлы поставлены и растоплены в 06:30 и 06.40 часов соответственно. Котлы будут включены в сеть в 11.00 и 13.00ч. В целом температурный режим по городу будет восстановлен к 13.00ч», - сообщили в акимате.