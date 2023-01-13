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Из-за пыльной бури ввели ограничение движения для всех видов транспорта на трассе в Мангистауской области

13 Января 2023, 14:22
Из-за пыльной бури ввели ограничение движения для всех видов транспорта на трассе в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил об ограничении движения для всех видов автотранспорта на автодороге в Мангистауской области из-за пыльной бури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

По информации пресс-службы, с 13:00 часов (по местному времени) в Мангистауской области в связи с ограниченной видимостью из-за пыльной бури введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 647-705. Это участок от села Шетпе до поселка Жетыбай.

Мангистауские дорожники в усиленном режиме патрулируют республиканские автотрассы данного региона.

«В случае возникновения нештатных ситуаций звонить нужно по номеру «1403». Call-центр КазАвтоЖола работает круглосуточно», - говорится в публикации пресс-службы.


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