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Из-за протекающей крыши в Атырау учеников одной из школ отправили на дистанционку

16 Февраля 2023, 19:52
Из-за протекающей крыши в Атырау учеников одной из школ отправили на дистанционку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау учащиеся городской школы-гимназии № 30 по 18 февраля из-за протекающей крыши будут учиться онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, решение отменить занятия в школе-гимназии № 30 было принято в связи с потеплением. Скопившийся на крыше учебного заведения снег начал быстро таять и гипсокартонные потолки в учебных классах стали разрушаться. Падение кусков гипсокартона создает угрозу и для школьников, и для персонала учебного заведения. Поэтому и было принято решение по 18 февраля 2023 года перевести учеников всех классов на онлайн-формат.

В настоящее время решается вопрос о переводе учащихся в другое учебное заведение.

Протекать крыша в городской школе-гимназии № 30 после дождей начала несколько лет назад.


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