Из-за прорыва водопровода затопило одну из улиц Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Одна из оживленных улиц Павлодара оказалась затопленной в результате прорыва водопровода. Движение на нескольких участках улицы перекрыто. Коммунальные службы отключили от водоснабжения два десятка многоэтажных жилых домов для устранения аварии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Движение закрыто на отрезке от улицы Шевченко до улицы Толстого. Как сообщили в пресс-службе акимата города, в Павлодаре выявлена течь из колодца по улице Катаева, 16. В настоящее время аварийная бригада ТОО «Павлодар-Водоканал» проводит работы по откачке воды для определения места порыва.





«Акиматом Павлодара для откачки воды из подвалов прилегающих жилых домов задействована специальная техника КГУ «Коммунсервис», - говорится в сообщении пресс-службы города.

В связи с проведением работ по устранению прорыва временно перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Катаева от улицы Шевченко до улицы Толстого.