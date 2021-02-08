РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:12, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за прорыва водопровода затопило одну из улиц Павлодара

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Одна из оживленных улиц Павлодара оказалась затопленной в результате прорыва водопровода. Движение на нескольких участках улицы перекрыто. Коммунальные службы отключили от водоснабжения два десятка многоэтажных жилых домов для устранения аварии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Движение закрыто на отрезке от улицы Шевченко до улицы Толстого. Как сообщили в пресс-службе акимата города, в Павлодаре выявлена течь из колодца по улице Катаева, 16. В настоящее время аварийная бригада ТОО «Павлодар-Водоканал» проводит работы по откачке воды для определения места порыва.


    «Акиматом Павлодара для откачки воды из подвалов прилегающих жилых домов задействована специальная техника КГУ «Коммунсервис», - говорится в сообщении пресс-службы города.

    В связи с проведением работ по устранению прорыва временно перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Катаева от улицы Шевченко до улицы Толстого.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Акимат Видео ЖКХ Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!