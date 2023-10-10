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    21:36, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Из-за предельной шкалы больные не могут получить полноценные медуслуги - депутат

    больница
    Фото: Александр Павский / агентство Kazinform.

    В Фонд медицинского страхования не поступило 2 трлн тенге. Об этом в ходе правительственного часа на тему здравоохранения в Мажилисе Парламента сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - У нас не хватает средств на полное лечение людей. В связи с этим, для решения финансового дефицита было принято решение о введении обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В этом контексте предусмотрено решение данного вопроса с добавлением дополнительных взносов граждан и работодателей на средства, выделяемые из бюджета. Но шаги, которые были введены изначально, остались неправильно реализованными. В частности, не менее 2 трлн средств не дошли до этого фонда, то есть до лечения простых людей, - сказал А. Аймагамбетов, отвечая на вопрос корреспондента агентства Kazinform.

    По словам депутата, с февраля этого года во всех медицинских службах введена «предельная шкала», это механизм, похожий на квоту, четко установленную для каждой поликлиники по каждому виду медицинской деятельности. Этот метод был введен из-за нехватки средств. Из-за неподготовленного решения тысячи людей не смогли вовремя получить услуги. Также бессмысленно объяснять больному, пришедшему в больницу, что в рамках «предельной шкалы» в этом месяце закончились деньги, и надо ждать следующих месяцев.

    - Из-за нехватки средств минздраву пришлось ввести эту шкалу. Вследствие этого дефицита они оказывают услуги в рамках выделенных бюджетных средств. То есть получается, что в этом месяце средства, допустим, будут выделены на лечение 15 человек со сломанной рукой, а средства на 16-го не предусмотрены. Такая шкала в корне неверна, - сказал Асхат Аймагамбетов.

    По его мнению, «предельная шкала» затруднила обращение наших граждан к конкретному врачу.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Парламент Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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