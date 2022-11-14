Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электроснабжения

14 Ноября 2022, 11:15
Из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электроснабжения
14 Ноября 2022, 11:15

Из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электроснабжения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В городе Атырау из-за пожара на подстанции часть микрорайонов остались без электроснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь с 13 на 14 ноября в городе Атырау на электрической подстанции №18 в микрорайоне Бирлик произошел пожар, который был потушен силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС. Без электричества остались микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный. Ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО «Атырау жарык» и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии», - сообщили в пресс-службе акимата области.

На утро 14 ноября была восстановлена подача электричества в микрорайоне Привокзальный.


Новости по теме
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Читайте также
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Дом культуры на 300 мест введут в эксплуатации в одном из сел Атырауской области
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
Победители чемпионата Казахстана по дзюдо определились в Атырау
Газотурбинную установку мощностью в  57 МВт запустили в Актобе
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору