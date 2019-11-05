Из-за повреждения кабеля в Алматы сокращают троллейбусные маршруты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В компании-перевозчике «Алматыэлектротранс» обратились к жителям Алматы из-за ситуации с троллейбусными маршрутами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые пассажиры, в связи с повреждением рабочего ввода на тяговой подстанции №8 кабеля 6 кВ сегодня, 5 ноября, будет сокращение троллейбусных маршрутов: №11 выход 10 подвижных единиц из 20; №25 выход 16 подвижных единиц из 31; №7 выход 14 подвижных единиц из 27; №19 выход 9 подвижных единиц из 17. Интервал между маршрутами будет увеличен», - сообщили в компании.

Кроме того, в компании-перевозчике отметили, что маршрут №9 будет закрыт полностью, так как на улице Кабанбай батыра не будет напряжения.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - отметили в компании.