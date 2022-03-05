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Из-за потепления интенсивное снеготаяние прогнозируют в пяти регионах РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2022, 22:30
Из-за потепления интенсивное снеготаяние прогнозируют в пяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков, 6 марта в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

6-8 марта в связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.


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