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    15:22, 07 Март 2022 | GMT +6

    Из-за погоды закрыты трассы республиканского значения из столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана опубликована информация о закрытии автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

    «7 марта с 14:20 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Екатеринбург – г. Алматы» с 917 км до 1 247 км, участок «Нур-Султан – п. Жаксы» для всех видов транспортных средств», - говорится в публикации.

    Также «с 15:00 из-за метели и плохой видимости закрыто движение республиканского значения на участке трассы «Нур-Султан - г. Щучинск» с 18 км - по 231 км для всех транспортных средств», - написано в публикации.

    «С 15:30 в связи с метелью и плохой видимостью закрыли также автодорогу республиканского значения «Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты» с 16 км по 156 км для всех видов транспортных средств», - написано в очередной публикации.

    Ранее сообщалось, что все трассы из Нур-Султана открыты для автотранспорта.



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