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Из-за погоды закрыли республиканскую трассу в Атырауской области

23 Февраля 2022 00:29
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Из-за погоды закрыли республиканскую трассу в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за погоды закрыта дорога республиканского значения из Атырауской области в направлении города Уральска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 20 часов 22 февраля по данным ТОО «КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автотрассе республиканского значения «Уральск-Атырау». Движение приостановлено на 189-492 километрах трассы от границы Атырауской области до города Уральска для всех видов автотранспорта. Причина, по которой закрыто движение - туман, ограничение видимости до 15-20 метров», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.


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#Атырауская область   #Транспорт   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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