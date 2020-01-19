+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -12 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за подозрительной сумки эвакуировали 80 человек из торгового дома в Кокшетау

19 Января 2020 00:35
Поделиться:
Из-за подозрительной сумки эвакуировали 80 человек из торгового дома в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за подозрительной сумки, оставленной неизвестной женщиной в одном из торговых домов в Кокшетау, пришлось эвакуировать в безопасное место 80 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме

Арсеналы и базы боеприпасов планируют отнести к зонам с особыми условиями пользования землей – Минобороны
В КЧС напомнили о правилах безопасности во время праздника  Крещение Господне Более чем 200 тысячам алматинцев разъяснили правила пожарной безопасности Как избежать детского травматизма зимой

По информации ведомства, около 17:14 часов 17 января на пульт 102 позвонил администратор одного из торговых домов в Кокшетау, который сообщил, что 20 минут назад неизвестная женщина в камере хранения личных вещей супермаркета на нижнем этаже оставила матерчатую сумку черного цвета.

«По словам позвонившей, до этого сотрудники полиции проводили в ТД лекцию по противодействию терроризму. И поскольку сумка вызвала подозрения, она и обратилась в правоохранительные органы», - рассказали в ведомстве.

На место происшествия экстренно прибыли оперативно-розыскная группа управления полиции, сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям, департамента КНБ, а также две пожарные машины и одна бригада скорой помощи.

«Полицейские оцепили здание, ограничили движение для транспорта. 80 человек, находившихся в здании, были выведены в безопасное место. При осмотре сумки предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не обнаружено. В ней находились только документы», - сообщили в ДП области.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Безопасность, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив