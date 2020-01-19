Из-за подозрительной сумки эвакуировали 80 человек из торгового дома в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за подозрительной сумки, оставленной неизвестной женщиной в одном из торговых домов в Кокшетау, пришлось эвакуировать в безопасное место 80 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

По информации ведомства, около 17:14 часов 17 января на пульт 102 позвонил администратор одного из торговых домов в Кокшетау, который сообщил, что 20 минут назад неизвестная женщина в камере хранения личных вещей супермаркета на нижнем этаже оставила матерчатую сумку черного цвета.

«По словам позвонившей, до этого сотрудники полиции проводили в ТД лекцию по противодействию терроризму. И поскольку сумка вызвала подозрения, она и обратилась в правоохранительные органы», - рассказали в ведомстве.

На место происшествия экстренно прибыли оперативно-розыскная группа управления полиции, сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям, департамента КНБ, а также две пожарные машины и одна бригада скорой помощи.

«Полицейские оцепили здание, ограничили движение для транспорта. 80 человек, находившихся в здании, были выведены в безопасное место. При осмотре сумки предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не обнаружено. В ней находились только документы», - сообщили в ДП области.