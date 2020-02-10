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Из-за подгоревшей пищи 160 человек эвакуировали из школы в Кокшетау
10 Февраля 2020 22:21
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области из-за подгоревшей в столовой пищи из школы эвакуировано 160 человек, среди которых 140 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
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Как сообщили в ведомстве, 10 февраля в 19.14 в столовой Профильной школы-гимназии полиязычного обучения №3 им. М. Габдуллина в Кокшетау п одгорела пища в электродуховой печи.
«При этом эвакуировано 160 человек, из них 140 детей. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.
На место выезжали 22 спасателя и шесть единиц техники.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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