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Из-за подгоревшей пищи 160 человек эвакуировали из школы в Кокшетау

10 Февраля 2020 22:21
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Из-за подгоревшей пищи 160 человек эвакуировали из школы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области из-за подгоревшей в столовой пищи из школы эвакуировано 160 человек, среди которых 140 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Как сообщили в ведомстве, 10 февраля в 19.14 в столовой Профильной школы-гимназии полиязычного обучения №3 им. М. Габдуллина в Кокшетау п одгорела пища в электродуховой печи.

«При этом эвакуировано 160 человек, из них 140 детей. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

На место выезжали 22 спасателя и шесть единиц техники.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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