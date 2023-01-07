Из-за плохой видимости на дороге «ГАЗель» съехала в кювет в СКО

7 Января 2023, 16:42

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области машина с сухофруктами оказалась в кювете из-за плохой видимости на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 48-летний водитель «Газели» не смог самостоятельно вернуть ее на дорогу. Машина с сухофруктами, направлявшаяся из Астаны в Костанай, стояла в кювете, пока ее не заметили патрульные Нурлан Кожахметов и Ельжас Макулов. Сотрудники батальона объезжали закрепленный за ними участок трассы «Кокшетау-Рузаевка».

Полицейские обратились в ближайшее ТОО «Саумалколь-Агро». Оттуда на помощь выехал трактор «К-700».

«Водитель попросил нас помочь, так как самостоятельно не смог выехать из сугроба. Один из нас сел за руль, другой прикреплял трос к трактору. После того как автомашина была поднята на проезжую часть, водитель благополучно продолжил путь», - сказал старший лейтенант полиции Ельжас Макулов.

Несколькими днями ранее в сугробе застрял на 12 часов молоковоз. Его тоже вытаскивали на дорогу полицейские и сотрудники крестьянского хозяйства.

Фото пресс-службы департамента полиции