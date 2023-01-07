Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Из-за плохой видимости на дороге «ГАЗель» съехала в кювет в СКО

7 Января 2023, 16:42
Из-за плохой видимости на дороге «ГАЗель» съехала в кювет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области машина с сухофруктами оказалась в кювете из-за плохой видимости на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 48-летний водитель «Газели» не смог самостоятельно вернуть ее на дорогу. Машина с сухофруктами, направлявшаяся из Астаны в Костанай, стояла в кювете, пока ее не заметили патрульные Нурлан Кожахметов и Ельжас Макулов. Сотрудники батальона объезжали закрепленный за ними участок трассы «Кокшетау-Рузаевка».

Полицейские обратились в ближайшее ТОО «Саумалколь-Агро». Оттуда на помощь выехал трактор «К-700».

«Водитель попросил нас помочь, так как самостоятельно не смог выехать из сугроба. Один из нас сел за руль, другой прикреплял трос к трактору. После того как автомашина была поднята на проезжую часть, водитель благополучно продолжил путь», - сказал старший лейтенант полиции Ельжас Макулов.

Несколькими днями ранее в сугробе застрял на 12 часов молоковоз. Его тоже вытаскивали на дорогу полицейские и сотрудники крестьянского хозяйства.


Фото пресс-службы департамента полиции
Новости по теме
В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 10 января
На западе и севере Казахстана ожидаются морозы до -40 градусов
Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января
Теги:
Читайте также
Арендованные машины продавал мошенник жителям Тараза
Нештатная ситуация произошла на Атырауском НПЗ из-за морозов
Землетрясение произошло в 388 км от Алматы
Дороги в Актюбинской области закрыли для автобусов и дизельного транспорта
Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент
Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января
Трассы закроют для автобусов и авто с дизельными двигателями в Казахстане
Мат в общественном месте - как доказать свою правоту
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей