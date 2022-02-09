Из-за плохой погоды жамбылских водителей призывают не выезжать на трассы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные для дорожного движения погодные условия наблюдаются в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Периодически в регионе закрывают трассы республиканского и областного значения из-за резкого ухудшения погодных условий.

Как сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, с 8 по 11 февраля в регионе прогнозируется сильный туман и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

«Следует помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями и соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Необходимо снижать скорость до минимума во время снегопада, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Непременно следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за зонта, капюшона. А это может привести к дорожно-транспортному происшествию», - пояснили в ведомстве.

«Неблагоприятные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя светоотражающие элементы, отказаться от гаджетов, наушников и капюшонов», - напомнили в ведомстве.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в правоохранительные подразделения, позвонив на оперативный номер 102.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также в связи с изменением погодных условий департамент полиции Жамбылской области предупреждает водителей о необходимости оборудовать транспортные средства зимними шинами и строго соблюдать правила дорожного движения.









Напомним, 6 февраля было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент, а также по трассе Каратау – Жанатас в Таласском и Сарысуском районах в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий.

Ранее из-за ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывали участок автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66-140 километр.

Синоптики прогнозируют 10-11 февраля на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области туман, ночью 10 февраля гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с.