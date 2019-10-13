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Из-за пиротехники сгорела крыша Дома культуры в Костанайской области

13 Октября 2019 13:50
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Из-за пиротехники сгорела крыша Дома культуры в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 700 квадратных метров крыши Дома культуры сгорело в Костанайской области. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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12 октября в 22:18 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в Доме культуры поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области.

«По прибытии первых пожарных расчетов происходило тление утеплителя крыши с последующим возгоранием кровли здания. Принятыми мерами огонь локализован в 02:12 и ликвидирован в 05:06. Площадь возгорания составила 700 кв. м.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории Дома культуры», – сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Гульмира Байзакова

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