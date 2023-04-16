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Из-за перелива реки закрыли движение на участке трассы возле Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 21:13
Из-за перелива реки закрыли движение на участке трассы возле Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Объездная дорога вокруг поселка Заречный в Петропавловске закрыта из-за перелива реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, движение закрыли в 19:00 часов 16-го апреля.

«В связи с переливом на ежегодно затопляемом участке автодороги паводковыми водами принято решение о закрытии движения для всех транспортных средств по автодороге М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 525-529. Движение легковых транспортных средств осуществляется по автодороге Р-49 «Обход Петропавловска» км 0-8, крупногабаритных - по Р-57 «Петерфельд-Архангельское-Новокаменка» км 0-30,519 и А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 938-954», - прокомментировали в пресс-службе.

Проезд к Заречному есть через мост со стороны улицы Потанина.

Перелив у поселка начался сегодня утром.

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