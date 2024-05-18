Из-за паводков изменилась дата сдачи ЕНТ в Акмолинской области

В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов даты сдачи ЕНТ изменятся в Акмолинской области. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, передает корреспондент агентства Kazinform.

В текущем учебном году в Акмолинской области завершают школу 138268 учащихся, в том числе 12693 выпускника 9-х классов и 4967 выпускников 11-х классов. 863 девятиклассника претендуют на аттестат с отличием. 242 выпускника 11 классов - претенденты на получение нагрудного знака «Алтын белгi» и 365 выпускников - на аттестат с отличием.

- В шести районах области был объявлен уровень ЧС в связи с паводковой ситуацией (Атбасарский, Астраханский, Буландынский, Есильский, Жаркаинский районы и город Кокшетау), около 2500 детей находились на дистанционном обучении, ситуация менялась ежедневно. На сегодня день на дистанционном обучении учащихся нет. В связи с производственной необходимостью, была перенесена сдача СОР и СОЧ в 4-ой четверти до стабилизации ситуации в начальной школе села Иванковки Буландынского района, в общеобразовательной школе села Гастелло, основной средней школе села Кумсуат и общеобразовательной школе имени Абая села Пригородное Жаркаинского района. Вопрос об освобождении от сдачи итоговых экзаменов в зонах подтопления не ставится, - отметил Ш. Оразалин.

Также в связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов ЕНТ в Акмолинской области будет проводиться с 25 мая по 12 июля текущего года. В остальных регионах тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля 2024 года.

На сегодня в области функционируют 20 государственных колледжей технического и технологического профиля, один – культуры и один - медицинский. Также действуют семь частных колледжей.