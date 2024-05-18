Из-за паводков изменилась дата сдачи ЕНТ в Акмолинской области
В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов даты сдачи ЕНТ изменятся в Акмолинской области. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, передает корреспондент агентства Kazinform.
В текущем учебном году в Акмолинской области завершают школу 138268 учащихся, в том числе 12693 выпускника 9-х классов и 4967 выпускников 11-х классов. 863 девятиклассника претендуют на аттестат с отличием. 242 выпускника 11 классов - претенденты на получение нагрудного знака «Алтын белгi» и 365 выпускников - на аттестат с отличием.
- В шести районах области был объявлен уровень ЧС в связи с паводковой ситуацией (Атбасарский, Астраханский, Буландынский, Есильский, Жаркаинский районы и город Кокшетау), около 2500 детей находились на дистанционном обучении, ситуация менялась ежедневно. На сегодня день на дистанционном обучении учащихся нет. В связи с производственной необходимостью, была перенесена сдача СОР и СОЧ в 4-ой четверти до стабилизации ситуации в начальной школе села Иванковки Буландынского района, в общеобразовательной школе села Гастелло, основной средней школе села Кумсуат и общеобразовательной школе имени Абая села Пригородное Жаркаинского района. Вопрос об освобождении от сдачи итоговых экзаменов в зонах подтопления не ставится, - отметил Ш. Оразалин.
Также в связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов ЕНТ в Акмолинской области будет проводиться с 25 мая по 12 июля текущего года. В остальных регионах тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля 2024 года.
На сегодня в области функционируют 20 государственных колледжей технического и технологического профиля, один – культуры и один - медицинский. Также действуют семь частных колледжей.
- В 2023 году выпуск в организациях ТиПО Акмолинской области в рамках государственного образовательного заказа составил 4487 человек. Из общего числа выпускников более трех тысяч человек были трудоустроены, это составляет 72%. Занятость, куда входит обучение в вузах, декретный отпуск, призывы в ВС РК, выбывшие за пределы РК, составляет более одной тысячи человек - 24%. Таким образом, доля трудоустроенных и занятых выпускников организаций ТиПО Акмолинской области составляет 96 %. Ожидаемый выпуск в 2024 году составляет более 6,5 тыс. человек, в том числе порядка пяти тысяч обучающихся в рамках госзаказа. Предварительное трудоустройство остается на уровне 72-75%, - подытожил выступающий.