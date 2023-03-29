Из-за паводка приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Желкуар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водителей просят скорректировать свои маршруты с учетом складывающейся ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

«В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспорта, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», который расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области Российской Федерации», - сказано в сообщении комитета.

В ведомстве добавили, что информацию о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через границу РК в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» разместят дополнительно.