Из-за паводка ЕНТ начнется позже в СКО

В Северо-Казахстанской области перенесли сроки проведения единого национального тестирования из-за паводка. ЕНТ пройдет с 25 мая по 12 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

И.о. руководителя управления образования Татьяна Протопопова на брифинге сообщила, что для региона срок приема заявлений на участие в ЕНТ продлевали до 20 мая, тогда как в других областях он приходился на 14 мая.

- Непосредственно тестирование для нашей области будет проводиться по отдельному графику. Если в целом по стране с 16 мая по 5 июля, то для североказахстанских выпускников ЕНТ пройдет с 25 мая по 12 июля. У каждого выпускника есть две попытки. Оба сертификата действительны, и с наилучшим результатом они смогут принять участие в конкурсе грантов. Особенностью ЕНТ этого года является то, что в случае получения низких баллов на летнем тестировании, будет учтен наилучший результат январского или мартовского, - прокомментировала Т.Протопопова.

Формат тестирования остался прежним. Как и количество предметов. В то же время сократилось количество заданий по «Грамотности чтения» и «Математической грамотности» с 15 до 10, возросло с 35-ти до 40 количество вопросов по профильным предметам. Максимальный балл по этим предметам увеличился с 45-ти до 50 баллов.

- Для тех, кто претендует на получение образовательного гранта для обучения в вузах страны, участие в летнем ЕНТ обязательно. Результат доступен сразу после завершения тестирования. Каждому абитуриенту доступна статистика по темам, в которых он допустил ошибки. Это позволяет после первой попытки проработать «западающие» темы при подготовке ко второму тестированию, - отметила Т.Протопопова.

В области два пункта тестирования U-Study. В каждом созданы государственные комиссии по координации и проведению ЕНТ. В период тестирования там будут дежурить медицинские работники, психологи, представители правоохранительных органов.