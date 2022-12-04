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Из-за отсутствия циркуляции теплоносителя в домах 15-го микрорайона Тараза холодно - аким

4 Декабря 2022, 01:29
Из-за отсутствия циркуляции теплоносителя в домах 15-го микрорайона Тараза холодно - аким

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поручил оперативно решить проблемные вопросы теплоснабжения 15-го микрорайона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов посетил 15-й микрорайон в городе Таразе, где ознакомился с работой по расширению системы отопления.

Ранее в социальных сетях жители поднимали проблемные вопросы, связанные с теплоснабжением некоторых многоэтажных жилых домов в данном микрорайоне. В частности, участились жалобы жителей на низкую температуру в квартирах.

Сотрудниками отделов строительства и жилищных отношений совместно со специалистами ГКП «ТаразТрансЭнерго» проведена проверка тепловых узлов в подвалах жилых домов.

По словам акима города Тараза Бакытжана Орынбекова, установлено, что отсутствует циркуляция теплоносителя.

В этой связи предприятию «ТаразТрансЭнерго» предлагается установить насосные станции на магистральных участках тепловой сети.

Подрядчику – ТОО «ҚұрылысИнвестЖоба» - даны поручения по выбору места установки насосной станции и расчету мощности насосов.

Аким области подчеркнул, что необходимо устранить все неисправности и поддерживать необходимый градус тепла, согласно нормам. Также он поручил решить этот вопрос в течение недели. На ответственных лиц возложены конкретные задачи по проведению всесторонней работы и принятию оперативных мер.


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