Из-за отравления угарным газом 14 человек госпитализированы и трое скончались в РК за два дня

19 Декабря 2022, 13:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи является широко распространенной причиной отравления угарным газом среди населения, передает СМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

За прошедшие двое суток по республике 14 человек госпитализированы и трое скончались по причине отравления угарным газом различной степени тяжести.

Так, 19 декабря 2022 года в городе Семее Абайской области на втором этаже двухэтажного жилого дома с печным отоплением из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе по причине отсутствия тяги дымохода, получив отравление угарным газом, госпитализированы три человека 1994 г.р., 1971 г.р. и 1997 г.р.

Также 19 декабря в городе Астане в частном двухэтажном жилом доме из-за неисправности печного отопления, причина которой устанавливается, получили отравление угарным газом средней степени тяжести и доставлены в больницу граждане 1970 г.р., 1990 г.р., 1994 г.р., 2012 г.р., 2015 г.р., 2018 г.р.

18 декабря 2022 года в центральную больницу района Алтай в поселке Малеевске Восточно-Казахстанской области с признаками отравления угарным газом, был госпитализирован 15-летний подросток. Как оказалось, несчастный случай произошел по причине неочищенного дымохода, когда парень находился в бане. По результатам проверки сотрудниками УЧС района Алтай было установлено, что окись углерода поступала в помещение бани через трещины на стене печи. За допущенные нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в отношении владелицы дома, 1983 года рождения составлен административный протокол по статье 410 КоАП. Ранее специалисты службы ЧС посещали данный дом и проводили инструктаж безопасности с вручением корешка–предложения, где были указаны все рекомендации.

В частном жилом доме в селе Бурыл Жамбылской области 18 декабря из-за нарушений правил эксплуатации газовой колонки получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу хозяйка дома 1959 г.р. и гражданка 1990 г.р. в тяжелом состоянии, также дети 11 и 7 лет.

На место выезжали один сотрудник ДЧС и три работника АО «КазТрансГазАймак».

Также в Жамбылской области 19 декабря произошел случай отравления угарным газом с летальным исходом. В 40 км от села Конаева в крестьянском хозяйстве «Шарипхан» в частном жилом доме, предварительно из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и скончались три члена семьи 1965 г.р., 1969 г.р. и 2008 г.р. Причина и обстоятельства гибели устанавливаются. На место происшествия выезжали два человека личного состава одна единица техники ДЧС.

МЧС РК рекомендует населению своевременно устранять нарушения, которые могут привести к несчастным случаям. Устранять трещины в печах, чистить дымоходы не реже одного раза в три месяца, в морозы не перекаливать печи, использовать для топки дрова, длина которых не превышает размеры топки.

При возникновении ЧС сообщать по номеру «112».

Фото:gov.kz