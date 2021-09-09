Из-за отказа в знакомстве похитил телефон у девушки житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали молодого мужчину, который отобрал телефон у девушки, отказавшейся с ним познакомиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 25-летний житель города вечером вышел из кафе, увидел на улице девушку, попытался завязать с ней знакомство. Разозленный отказом мужчина дошел за ней до продуктового магазина по улице Сатпаева и выхватил из рук телефон.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и установили грабителя. Выяснилось, что ранее незадачливый ухажер был судим на хулиганство.

Подозреваемый задержан. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Грабеж».

Полицейские просят горожан избегать поздних прогулок, особенно по слабоосвещенным местам, обращать внимание на камеры видеонаблюдения. О произошедшем преступлении или правонарушении немедленно сообщать на круглосуточный канал «102».