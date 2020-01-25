Из-за ОРВИ прекращены занятия в двух школах в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Алтае Восточно-Казахстанской области из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) прекращены занятия в двух школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным РГУ «Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг района Алтай» в связи с подъемом заболеваемости по причине ОРВИ в городе Алтае прекращены занятия в двух школах на период с 25 по 31 января 2020 года», - сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям города Алтая. При этом отмечается, что в средней школе № 8 отсутствуют по причине ОРВИ 165 учащихся из 458 (36%), а в 6 школе - 312 школьников из 973 (32%).