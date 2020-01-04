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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
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03.01.2020 21:21
Из-за ограничения видимости закрыли участок дороги в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области служба спасения оповестила о закрытии участка автодороги республиканского значения «Тимирязево - Сарыколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующее сообщение служба распространила в мобильном приложении Darmen.
«С 14:00 в связи с ухудшением погодных условий, низовой метелью, ограничением видимости, создающих аварийную обстановку для участников движения, закрыто движение на автодороге республиканского значения КТ-28 «Тимирязево-Сырыколь» км 0-32 (село Тимирязево – граница Костанайской области)», - говорится в сообщении.
О возможном ухудшении погоды – метели, тумане и усилении ветра – североказахстанцев предупредила накануне служба 112.
На этой неделе жители региона получают уже третье сообщение об ограничении движения. 2 января и вовсе были закрыты все дороги области.
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