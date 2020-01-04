Из-за ограничения видимости закрыли участок дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области служба спасения оповестила о закрытии участка автодороги республиканского значения «Тимирязево - Сарыколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее сообщение служба распространила в мобильном приложении Darmen.

«С 14:00 в связи с ухудшением погодных условий, низовой метелью, ограничением видимости, создающих аварийную обстановку для участников движения, закрыто движение на автодороге республиканского значения КТ-28 «Тимирязево-Сырыколь» км 0-32 (село Тимирязево – граница Костанайской области)», - говорится в сообщении.

О возможном ухудшении погоды – метели, тумане и усилении ветра – североказахстанцев предупредила накануне служба 112.

На этой неделе жители региона получают уже третье сообщение об ограничении движения. 2 января и вовсе были закрыты все дороги области.