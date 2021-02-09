Из-за обильных осадков подтоплены три населенных пунктах Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - В трех населенных пунктах Алматинской области из-за обильных осадков произошло подтопление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В связи с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя, снеготаяния и поступления талых вод в трех населенных пунктах Алматинской области (в с.Ешкиолмес и А.Алдабергенов Ескельдинского района, а также в с.Талапты Коксуского района) произошло подтопление дворовых территорий частных жилых домов», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Ночью, 8 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, о том что в 3 населенных пунктах произошел перелив воды и подтопление ориентировочно 40 дворовых территории частных жилых домов.

Силами ДЧС Алматинской области и сотрудниками МИО в селе Ешкиолмес Ескельдинского района с места происшествия эвакуировано 10 человек и размещены в средней школе. Произведена откачка воды с помощью мотопомп. На базе ДЧС был развернут оперативный штаб и работала горячая линия.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе ведомства, проводятся работы по углублению арычной сети, возведению насыпной дамбы и отводу талых вод.

Всего на местах подтопления были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области - 67 сотрудников, 15 единиц техники, 18 мотопомп, а также 28 сотрудников местных исполнительных органов, 5 единиц техники и 5 единиц мотопомп, 7 сотрудников РОП , 3 единицы техники.

МЧС РК просит граждан соблюдать правила безопасности в паводкоопасный период, своевременно очищать арычные сети прилегающие к дворовым территориям от снега и мусора.

Единый телефон службы спасения 101 или 112.