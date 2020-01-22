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Из-за нулевой видимости закрыты еще три участка автодороги в Актюбинской области

22 Января 2020 18:20
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Из-за нулевой видимости закрыты еще три участка автодороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погоды, то есть метелью закрыты еще три участка автодорог в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«С 14:30 в связи с ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области метелью и снегопадом закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Актобе-Атырау-Астрахань» от города Алга до границы Атырауской области.

Также из-за непогоды закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Северный обход г. Актобе» с нулевого километра до 39 километра.

Закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» от города Кандыагаш до поселка Иргиз», - комментирует сотрудник ДЧС Сабина Серикова.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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