Из-за нулевой видимости техника не могла выйти на дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области минувшие сутки выдались весьма сложными для спасателей и дорожных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Рустем Жумагалиев рассказал об обстановке на трассах региона. Он отметил, что уже неделю по области объявляются штормовые предупреждения. Осадки, сильные ветра, бураны и метели прошли во всей территории региона. Создалась сложная обстановка на дорогах.

«Вчера по области закрыли все дороги. Сегодня в 8 часов утра открыли 11 участков республиканских трасс. Остаются закрытыми пять участков дорог республиканского значения и все областные. С пяти часов утра началась расчистка дорог, техника вышла на трассы. Своевременную расчистку дорог службы не могли начать из-за нулевой видимости. Когда дорожная техника выезжала на расчистку, следом за ней снова все заметало снегом из-за сильного ветра», - сообщил Р. Жумагалиев.

За минувшие сутки спасли 110 человек и эвакуировали 39 единиц техники из снежных заторов. В двух районах работали пункты обогрева.

Проводились спасательные работы. Из села Новоишимское доставили тяжелобольного человека в центральную районную больницу, расположенную в Сергеевке. В районе М. Жумабаева из села Молодогвардейское в центральную районную больницу транспортировали мужчину с обморожениями нижних конечностей и женщину с гипертонией. Погода не позволяла расчистить дороги, поэтому приняли решение использовать для транспортировки вездеход ТРЭКОЛ.

На патрулировании и расчистке дорог, проведении спасательных операций задействовали 249 человек и 204 единицы техники.

«Многие до сих пор не понимают, что в таких условиях опасно выезжать на дорогу. Аварии при нулевой видимости неизбежны. Дорожные службы работали эту неделю практически в круглосуточном режиме. Спасали людей и сами рисковали, выезжая на дороги в такую погоду», - отметил Р. Жумагалиев.