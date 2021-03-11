Из-за низовой метели закрыли областные дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зима не желает сдавать позиции. Ночью в регионе вновь усилился ветер, столбик термометра опустился до минус 13 градусов. Утром в Петропавловске шел снег.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 10 часов утра из-за ухудшения погоды – усиление ветра, низовая метель – закрыто движение для всех видов транспорта на областных автодорогах.

Ночью ограничили движение по участку республиканской трассы. Ранее спасатели предупреждали о возможной метели и рекомендовали не игнорировать сообщения службы 112 об изменениях погоды и закрытии дорог.