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    10:03, 11 Март 2021 | GMT +6

    Из-за низовой метели закрыли областные дороги в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Зима не желает сдавать позиции. Ночью в регионе вновь усилился ветер, столбик термометра опустился до минус 13 градусов. Утром в Петропавловске шел снег.

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 10 часов утра из-за ухудшения погоды – усиление ветра, низовая метель – закрыто движение для всех видов транспорта на областных автодорогах.

    Ночью ограничили движение по участку республиканской трассы. Ранее спасатели предупреждали о возможной метели и рекомендовали не игнорировать сообщения службы 112 об изменениях погоды и закрытии дорог.


    Теги:
    Дороги МЧС Северо-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Общество Безопасность
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