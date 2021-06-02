Из-за несоблюдения карантина в парке Караганды закрыли все аттракционы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из-за несоблюдения карантинных требований в Центральном парке Караганды закрыли все аттракционы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ekaraganda.kz.

1 июня карагандинцев пригласили в парк, сообщая, что с 12 до 17 часов детям до 14 лет будет дана возможность бесплатного катания на аттракционах, которые состоят на балансе КГКП «УПКиО», а именно: «Сюрприз», «Колесо обозрения», «Ромашка», «Детская железная дорога». Однако вечером управление парками сообщило, что посетители парка недостаточно соблюдали карантинные нормы, поэтому деятельность всех аттракционов приостанавливается на неопределённое время.

«Вследствие несоблюдения населением карантинных норм в Центральном парке города, руководством КГКП «Управление парками культуры и отдыха» принято решение о приостановлении деятельности аттракционов и объектов бизнеса, находящихся на территории. Призываем карагандинцев и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать санитарные нормы», - сообщили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1123 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В Карагандинской области зафиксировано 259 случаев.