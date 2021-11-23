Из-за непогоды закрывают трассы в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - О закрытии трасс в Костанайской области сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата области Олжас Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погоды (метель), в целях недопущения ЧС, принято решение о закрытии автотрасс областного значения для движения всех видов транспорта с 21.30 22 ноября. Закрыты «Аулиеколь - Жолдама» с 53-го по 257-й километр и «Аркалык - Торгай» с нулевого по 288-й километр», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах страны - в СКО, Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях.