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    23:50, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Из-за непогоды закрывают трассы в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - О закрытии трасс в Костанайской области сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата области Олжас Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с ухудшением погоды (метель), в целях недопущения ЧС, принято решение о закрытии автотрасс областного значения для движения всех видов транспорта с 21.30 22 ноября. Закрыты «Аулиеколь - Жолдама» с 53-го по 257-й километр и «Аркалык - Торгай» с нулевого по 288-й километр», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах страны - в СКО, Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях.


    Теги:
    Погода Костанайская область Транспорт
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