Из-за непогоды закрывается автодорога Нур-Султан - Павлодар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрывается автодорога из Нур-Султана до границы Павлодарской области. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

24 марта с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Нур-Султан –г.Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.