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    09:49, 24 Март 2022 | GMT +6

    Из-за непогоды закрывается автодорога Нур-Султан - Павлодар

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрывается автодорога из Нур-Султана до границы Павлодарской области. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    24 марта с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Нур-Султан –г.Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.


    Теги:
    Дороги Погода Астана Павлодарская область
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