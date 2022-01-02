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Из-за непогоды закрыта трасса от границы Атырауской области до Уральска
2 Января 2022 14:13
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды закрыта трасса от границы Атырауской области до Уральска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 января в 08:30 по данным ЗКОФ АО «КазАвтожол» перекрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау» на 189-482 километрах трассы от границы Атырауской области до города Уральск. Сделано это в связи с ухудшением погодных условий - снегопадом и метелью.
Ранее сообщалось о закрытие движения для автотранспорта на трассе «Самара- Шымкент».
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