Из-за непогоды закрыта трасса Нур-Султан - Темиртау, отменены два пригородных маршрута

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения «Екатеринбург - Алматы (участок Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426) для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС Нур-Султана.

«22 декабря с 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, снег) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Екатеринбург - г. Алматы), участок «г. Нур-Султан - г. Темиртау км 1291-1426» для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

В свою очередь, ТОО «City Transportation Systems» сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием трассы временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316.

Все остальные пригородные маршруты на линии.