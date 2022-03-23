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    13:37, 23 Март 2022 | GMT +6

    Из-за непогоды закрыта республиканская трасса «Нур-Султан – Щучинск»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трасса «Нур-Султан – Щучинск» закрыта из-за метели и плохой видимости, передает МИА «Казинформ».

    «23 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) с 12:30 закрыто движение на автодороге республиканского значения «Нур-Султан - Петропавловск» 18-231 км, участок «г. Нур-Султан – г. Щучинск» для всех видов транспортных средств», - говорится в публикации городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале.


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