Из-за непогоды закрыта республиканская трасса «Нур-Султан – Щучинск»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трасса «Нур-Султан – Щучинск» закрыта из-за метели и плохой видимости, передает МИА «Казинформ».

«23 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) с 12:30 закрыто движение на автодороге республиканского значения «Нур-Султан - Петропавловск» 18-231 км, участок «г. Нур-Султан – г. Щучинск» для всех видов транспортных средств», - говорится в публикации городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале.