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Из-за непогоды закрыта автотрасса из Атырауской области
31 Января 2022 01:01
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды закрыта для движения автотранспорт автотрасса из Атырауской области в сторону Уральска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.
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«30 января с 22:00 часов, по данным ЗКОФ АО «КазАвтожол», в связи с ухудшением погодных условий закрывается движение по республикой трассе Атырау-Западно-Казахстанская область. Связано это сильным ветром , метелью, плохой видимостью. Закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Уральск-Атырау« 189-492 км от границы Атырауской области до города Уральска для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
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