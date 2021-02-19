Из-за непогоды закрыт участок дороги Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС столицы.

«19 февраля с 08.15 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты 16-200 км автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Павлодар», - говорится в сообщении.