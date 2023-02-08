Из-за непогоды закрыт участок автодороги в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Актобе-Атырау-граница РФ» км 616-779, участок город Атырау- село Зинеден. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.