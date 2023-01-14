Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта

14 Января 2023, 23:21

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Три дороги закрыты для автотранспорта Восточно-Казахстанской области из-за погоды передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«По информации ТОО «ОблШыгысЖол» 14.01. с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке а/д областного значения Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха (72-87 км., граница Абайской области-город Шемонаиха) для всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области закрыты три дороги:

- от города Усть-Камногорска до Калбатау;

- от города Усть-Каменогорска до Алтай;

- от Бородулихи до город Шемонаихи», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС ВКО в Instagram.