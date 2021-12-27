Из-за непогоды закрыли дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погоды закрыли областные дороги в нескольких районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 18:00 часов закрыто движение для всех видов транспорта на областных автодорогах в

Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Жамбылском, Тимирязевском районах.

Речь идет о шести участках: «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль», «Саумалколь-Новоишимский-Червонное», «Пресновка-Благовещенка-Кайранколь», «Пресновка-Архангелка-Троицкое», «Сенжарка-Троицкое-Николаевка», «Повозочное-Баян-Архангелка», «Тимирязево-Аксуат-Мичурино».

В регионе ухудшилась погода. Наблюдается сильный ветер, низовая метель, буран.

Ранее служба 112 предупреждала об угрозе усиления ветра с порывами до 28 метров в секунду.