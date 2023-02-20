Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Из-за непогоды закрыли дороги в курортном районе СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Февраля 2023, 17:08
Из-за непогоды закрыли дороги в курортном районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели приняли решение закрыть дороги местного значения в Айыртауском районе. Причина – ухудшение погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 18 часов в курортном районе будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах местного значения. В районе бушует сильный ветер, наблюдается низовая метель. Как отметили спасатели, погодные условия создают аварийную обстановку для участников движения.

Штормовое предупреждение объявили в регионе на 21 февраля. На большей части области ночью ожидается снег. На севере, западе и юге региона – низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23 метров в секунду.

Погодные информеры предрекают североказахстанцам в ближайшие двое суток повышение температуры воздуха днем до плюс 1-2 градусов.


Северо-Казахстанская область   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня